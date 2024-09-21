У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Крістал Пелес та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на стадіоні Селхерст Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ, 19:30. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На тлі вражаючого завершення минулого сезону, в результаті якого Крістал Пелес під керівництвом нового головного тренера Олівера Гласнера зміг буквально в останній момент фінішувати в першій "десятці" турнірної таблиці, зараз "орли", звичайно, не виправдовують попередніх очікувань щодо результатів на старті нової кампанії.

Дві поразки у двох стартових турах від Брентфорда та Вест Гема дещо псують поточне становище Крістал Пелес у турнірній таблиці, але не можна сказати, що рівень футболу "орлів" був якимось дуже незадовільним у цей період. Спочатку команда Гласнера відверто не добирала очок через слабку реалізацію, але зараз в оптимальну форму повертається Жан-Філіп Матета, а також "орли" підписали Едді Нкетіа з лондонського Арсеналу, тому оптимізм щодо майбутнього КП під керівництвом австрійського фахівця все ще зберігається.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то в останні роки різниця між очікуваннями і реальністю помітна неозброєним оком зі знаком "мінус". Цей новий сезон поки що не є винятком із правил, адже підопічні Еріка тен Гага вже мають у своєму активі програний матч за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті, розгромну поразку від Ліверпуля з рахунком 0:3 та нуль набраних очок у матчі з Брайтоном (1:2), коли "чайки" забили свій переможний гол буквально на останніх секундах зустрічі.

Звичайно, мали Манчестер Юнайтед і успіхи, проте 7:0 у Кубку англійської ліги проти Барнслі або перемога над головним аутсайдером сезону в особі Саутгемптона з рахунком 3:0 явно не перекриває ту нестабільність і не підтверджує заяв тренерського штабу про "чемпіонські амбіції". Є у "червоних дияволів" і позитивні покращення в атакуючій грі, але команді тен Гага ще багато чого потрібно доводити.

За версією компанії FAVBET, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,44, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 2,89. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70. Обидві команди мають похибки при організації оборони, тому варіант із "Обидві заб'ють — Так" за 1,54 виглядає ймовірним. Крім того, основний форвард КП Жан-Філіп Матета почав набирати оптимальну форму після Олімпійських ігор, на тлі чого варто звернути увагу на його гол, який оцінюється в коефіцієнт 3,00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Лакруа, Геї, Річардс — Муньйос, Вортон, Дукуре, Мітчелл — Езе — Матета, Нкетіа

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Мазрауї, де Лігт, Лісандро Мартінес, Далот — Угарте, Мейну — Амад, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе

Не зіграють: Франса, Ріад, Голдінг — Йоро, Маласія, Шоу, Лінделеф

Під питанням: Чалоба — Гойлунн, Маунт