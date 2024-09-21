Англія

Легендарний керманич розповів про погіршення пам’яті.

У останній день цього року легендарний шотландський фахівець сер Алекс Фергюсон святкуватиме свій 82 день народження.

У такому поважному віці колишній головний тренер англійського Манчестер Юнайтед, який і досі намагається не пропускати жодного матчу на Олд Траффорд, уже відчуває певні погіршення свого стану здоров’я, про що розповів у інтерв’ю напередодні.

"Чесно кажучи, пам'ять у мене, слава Богу, ще досить хороша, але не знаю, чи залишиться такою.

Я переживаю за своє здоров’я — це 100%. І я б збрехав, якщо б сказав інакше. Я багато читаю, проходжу тести, і я думаю, що це якось допомагає.

На YouTube є вікторини із 100 запитаннями, і якщо я в них не набираю хоча б 70%, то вже починаю хвилюватись", — заявив шотландський екскерманич.

Нагадаємо, що сер Алекс був головним тренером Манчестер Юнайтед у період 1986 – 2013 років.