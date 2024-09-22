Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 22 вересня і розпочнеться о 18:30.

У рамках центрального матчу п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ, 18:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Зустріч двох головних претендентів на чемпіонський титул вже на самому початку сезону, і ця зустріч може не виправдати всіх можливих очікувань щодо ефектності, феєрії та результативності. Останній виїзд Арсеналу на Етіхад наприкінці минулої кампанії навесні був саме таким – команда Мікеля Артети обрала прагматичний підхід та гру другим номером, сподіваючись підловити чемпіона на контратаці чи якомусь стандарті. Наразі лондонці знаходяться саме в тому становищі, коли такий підхід вони змушені використовувати не лише проти своїх прямих конкурентів у боротьбі за "золото", адже від капітана Мартіна Едегора багато що залежить у грі команди, але він буде відсутній через травму приблизно до листопада.

При цьому у Манчестер Сіті також ризикує не зіграти головний плеймейкер і мозок команди в особі Кевіна Де Брюйне, який отримав пошкодження в нічийному матчі Ліги чемпіонів проти Інтера. Звичайно, напередодні поєдинку з Арсеналом Хосеп Гвардіола не виключив сьогоднішньої участі бельгійця, але всі ми розуміємо, в якій він формі та кондиціях буде, навіть якщо це станеться. Відповідь проста: не в найкращій, що також безпосередньо може позначитися на результативності Ерлінга Голанда.

Що стосується результатів у внутрішній першості, то Манчестер Сіті зараз є єдиною командою Прем'єр-ліги, яка обходиться без втрат очок. У попередніх чотирьох турах "містяни" здобули чотири перемоги, обігравши Челсі, Іпсвіч, Вест Гем та Брентфорд, тому колектив Хосепа Гвардіоли підходив до нового туру в якості лідера турнірної таблиці АПЛ.

Арсенал також розпочав новий сезон досить непогано, однак єдина нічия в матчі з Брайтоном, у якому багато вболівальників та експертів більше звертали увагу на суддівські рішення, а не на гру, дещо зіпсувала послужний список команди Мікеля Артети. До п'ятого туру "каноніри" підходили на другому місці, але варто визнати, що кадрові проблеми вплинули на гру Арсеналу, хоча лондонці й довели проти Тоттенгема, що здатні здобувати потрібний результат навіть у таких умовах.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,86, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 4,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75. Враховуючи все ще існуючі кадрові проблеми "канонірів" і те, що обидві команди посеред тижня провели свої матчі в Лізі чемпіонів, великої кількості голів у їхній очній зустрічі ми не чекаємо. Тому варто звернути увагу на ТМ 3 з коефіцієнтом 1,44. Враховуючи все ще існуючі кадрові проблеми "канонірів" і те, що обидві команди посеред тижня провели свої матчі в Лізі чемпіонів, великої кількості голів у їхній очній зустрічі ми не чекаємо. Тому варто звернути увагу на ТМ 3 з коефіцієнтом 1,44.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Аканджі, Діаш, Гвардіол — Доку, Родрі, Ковачич, Савіньйо — Фоден, Бернарду Сілва — Голанд АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Парті, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Троссар Не зіграють: Бобб, Аке — Едегор, Зінченко, Меріно, Томіясу, Тірні Під питанням: Де Брюйне — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ