Англія

Молодий український хавбек зіграє у лондонському дербі зі "шпорами" з перших хвилин.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує лондонське дербі, в якому зустрінуться Тоттенгем та Брентфорд.

Тренерський штаб на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на цей поєдинок, в якому знайшлося місце нашому Єгору Ярмолюку.

20-річний український півзахисник розпочне матч зі "шпорами" з перших хвилин.

У паралельному матчі Евертон вирушить у гості до Лестер Сіті.

Лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко опинився поза заявкою на це протистояння, оскільки в минулому турі отримав травму і, схоже, поки що не встиг відновитися.

Нагадаємо, що обидва ці матчі АПЛ розпочнуться о 17:00 за київським часом.