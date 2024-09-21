Молодий український хавбек зіграє у лондонському дербі зі "шпорами" з перших хвилин.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
21 вересня 2024, 16:20
У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує лондонське дербі, в якому зустрінуться Тоттенгем та Брентфорд.
Тренерський штаб на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на цей поєдинок, в якому знайшлося місце нашому Єгору Ярмолюку.
20-річний український півзахисник розпочне матч зі "шпорами" з перших хвилин.
У паралельному матчі Евертон вирушить у гості до Лестер Сіті.
Лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко опинився поза заявкою на це протистояння, оскільки в минулому турі отримав травму і, схоже, поки що не встиг відновитися.
Нагадаємо, що обидва ці матчі АПЛ розпочнуться о 17:00 за київським часом.