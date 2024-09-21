Англія

Манкуніанський клуб працює на перспективу.

Манчестер Юнайтед відновив інтерес до 25-річного центрального півзахисника італійської Аталанти Едерсона Лоренсо. Про це повідомляє TNT Sports Brasil.

За інформацією джерела, "червоним дияволам" доведеться заплатити близько 50-60 млн. євро за перехід 25-річного бразильця. Англійський клуб розглядає варіант із підписанням Едерсона в зимове трансферне вікно.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Едерсон відіграв за Аталанту шість матчів та зробив одну результативну передачу.