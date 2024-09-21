Англія

Пропонуємо вашій увазі склади команд.

В рамках п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Крістал Пелес. В старті "червоних дияволів" з'являться Крістіан Еріксен та Алехандро Гарначо, тоді як Каземіро та Маркус Рашфорд залишились у запасі.

Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Річардс — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Нкетіа, Езе — Матета

Запасні: Тернер, Клайн, Ворд, Шлупп, Г'юз, Лерма, Уме-Чібуезе, Сарр

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну, Еріксен — Діалло, Фернандеш, Гарначо — Зіркзе

Запасні: Баїндир, Еванс, Магвайр, Угарте, Каземіро, Маунт, Рашфорд, Антоні, Гойлунн

Нагадаємо, початок матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед заплановано на 19:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.