Англія
21 вересня 2024, 18:57
Дубль Луїса Діаса допоміг Ліверпулю здолати Борнмут із Забарним
Команда Арне Слота цього разу не шокувала рідний Енфілд.
Ліверпуль — Борнмут, Getty Images
21 вересня 2024, 18:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Борнмут 3:0
Голи: Діас, 27, 28, Нуньєс, 37
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Джонс, 61), Діас (Гакпо, 73) — Нуньєс (К’єза, 72).
Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 69), Забарний, Гейсен, Керкез — Крісті (Скотт, 69), Кук — Семеньйо (Сіністерра, 70), Таверньєр, Клюйверт (Уаттара, 46) — Еванілсон (Унал, 75).
Попередження: Конате — Крісті, Клюйверт, Гейсен, Кук