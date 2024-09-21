Англія

Команди мали купу моментів, але в підсумку — 0:0.

В рамках п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Крістал Пелес. В старті "червоних дияволів" з'явились Крістіан Еріксен та Алехандро Гарначо, тоді як Каземіро та Маркус Рашфорд залишились у запасі. У господарів відзначимо вихід в старті Едді Нкетіа та Максанса Лакруа.

З перших хвилин команди не поспішали діяти активно та приглядались одна до одної. Тому очікувати на велику кількість небезпечних моментів було не варто. Втім, захист Крістал Пелес діяв невпевнено — в одному з епізодів Зіркзе підхопив м'яч в центрі поля і віддав класний пас на Гарначо, а той увірвався в штрафний та пробив в дальній кут — Гендерсон врятував свою команду.

Згодом гра стала куди швидшою і Юнайтед мав багато шансів для того, щоб відкрити рахунок. Спочатку Де Лігт пробивав головою після подачі з кутового, але Гендерсон дивом врятував свою команду. Трошки пізніше Далот розрізав захист супротивника шикарним пасом на Гарначо, а той пробив без шансів для Гендерсона — поперечина. А на добиванні опинився Бруну, але після його спроби господарів врятував каркас.

Юнайтед продовжував тиснути на ворота супротивника та під кінець тайму мав ще один шанс - Бруну прострілив з правого флангу, а Зіркзе в падінні проштовхнув м'яч в дальній кут, втім Гендерсон знов був на висоті. Нарешті змогли відповісти й господарі - Нкетіа віддав на фланг на Мітчелла, а той викотив на Езе, який з центральною зони пробив низом, але без проблем для Онана.

На початку другого тайму здавалось, що домінація "червоних дияволів" продовжиться. В підтвердження цього Бруну обігрався з Зіркзе та зовнішньою стороною стопи пробивав в дальній кут — трохи влучності не вистачило. Втім, згодом Крістал Пелес став куди гостріше і мав забивати. Нкетіа пробив з-за меж штрафного низом — Онана відбив, а після цього Сарр добивав у стрибку — Андре дивовижним чином врятував Юнайтед. Трохи пізніше Сарр прибрав Далота на замаху та покотив на Езе, а той з вбивчої позиції не влучив в кут воріт.

В завершальні хвилини команди почергового володіли м'ячем, але більше ініціативу було збоку Юнайтед. Втім, на результат це ніяк не вплинуло. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічний результат.

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 0:0



Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Річардс — Муньйос, Вортон (Лерма, 46), Камада, Мітчелл — Нкетіа (Г'юз, 66), Езе (Шлупп, 90) — Матета (Сарр, 46)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну, Еріксен (Угарте, 76) — Діалло (Гойлунн, 76), Фернандеш, Гарначо — Зіркзе (Рашфорд, 62)

Попередження: Гендерсон, Г'юз, Лакруа — Гарначо, Мартінес