Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 22 вересня 2024 року.

У рамках п’ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав лондонський Арсенал і врятувався від поразки на останніх хвилинах основного часу.

Команда Хосепа Гвардіоли забила швидкий м’яч, однак невдовзі залишилась без основного опорного півзахисника Роді через травму, а суперники ще до перерви зуміли не тільки відігратись, а й вийшли вперед за рахунком.

Проте Арсенал також залишився в меншості через вилучення Леандро Троссара наприкінці першого тайму, і другу половину відбивався від суцільної атаки суперників. Зрештою, не відбився — Сіті забили вдруге й матч завершився нічиєю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Арсенал у рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Арсенал 2:2

Голи: Голанд, 9, Стоунз, 90+8 — Калафіорі, 22, Магальяес, 45+1

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Стоунз, 70), Аканджі, Діаш, Гвардіол — Сілва, Родрі (Ковачич, 21), Гюндоган — Савіо (Гріліш, 78), Голанд, Доку (Фоден, 70).

Арсенал: Рая — Тімбер (Льюїс-Скеллі, 90+2), Саліба, Магальяес, Калафіорі (Ківьор, 74) — Райс, Парті, Гаверц — Сака (Вайт, 46), Мартінеллі (Жезус, 87), Троссар.

Попередження: Діаш, Сілва, Жезус — Троссар, Льюїс-Скеллі, Райс

На 45+8-й хвилині був вилучений Леандро Троссар (Арсенал) (друге попередження).