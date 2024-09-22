Англія
22 вересня 2024, 20:40
Арсенал у меншості не втримав перемогу над Манчестер Сіті
Давід Рая пропустив із 27(!) удару за другий тайм.
Манчестер Сіті — Арсенал, Getty Images
22 вересня 2024, 20:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Арсенал 2:2
Голи: Голанд, 9, 90+8 — Калафіорі, 22, Магальяес, 45+1
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Стоунз, 70), Аканджі, Діаш, Гвардіол — Сілва, Родрі (Ковачич, 21), Гюндоган — Савіо (Гріліш, 78), Голанд, Доку (Фоден, 70).
Арсенал: Рая — Тімбер (Льюїс-Скеллі, 90+2), Саліба, Магальяес, Калафіорі (Ківьор, 74) — Райс, Парті, Гаверц — Сака (Вайт, 46), Мартінеллі (Жезус, 87), Троссар.
Попередження: Діаш, Сілва, Жезус — Троссар, Льюїс-Скеллі, Райс
На 45+8-й хвилині був вилучений Леандро Троссар (Арсенал) (друге попередження).