Англія

Цікава новина з Англії.

Компанія The Friedkin Group стала власником ліверпульського Евертона. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Консорціум, який належить власнику римської роми Дену Фрідкіну, купив контрольний пакет акцій у Blue Heaven Holdings Фархада Моширі. Тепер угода потребує схвалення регулювальними органами, зокрема АПЛ, Футбольною асоціацією Англії та Управлінням фінансового контролю.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, The Friedkin Group придбала 94,1% акцій "ірисок".

"Ми раді, що досягли угоди про те, щоб піклуватися про цей культовий клуб. Ми зосереджені на отриманні необхідних дозволів для завершення угоди. З нетерпінням чекаємо можливості забезпечити стабільність клубу і поділитися нашим баченням його майбутнього, включаючи завершення будівництва нового стадіону Евертона", — сказав представник The Friedkin Group.

Наразі, після п'яти зіграних турів Евертон посідає останнє місце в АПЛ, набравши лише один заліковий бал.