Англія

Це не займе багато часу.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про те, як багато часу займе відновлення півзахисника Кевіна Де Брейне.

Минулої середи 33-річний футболіст зазнав ушкодження в матчі з Інтером (0:0) у 1-му турі Ліги чемпіонів.

"Не думаю, що це триватиме довго. Не можу сказати, скільки саме. Не знаю щодо готовності до матчу з Ньюкаслом, але його відсутність довгою не буде. Він відчуває дискомфорт у ногах", — цитує Гвардіолу клубна прес-служба.

24 вересня Манчестер Сіті в Кубку ліги зіграє проти Вотфорда, а 28 вересня зустрінеться з Ньюкаслом.