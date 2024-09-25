Поточна угода корейця зі "шпорами" спливає влітку 2025 року.
Сон Хин Мін, Getty Images
25 вересня 2024, 18:55
Поточний контракт лідера та нападника Тоттенгема Сона Хин Міна спливає влітку 2025 року, тому існують певні питання щодо його подальшого майбутнього.
32-річний кореєць заявив, що наразі ніяких переговорів щодо продовження угоди зі "шпорами" у нього не було.
"Продовження контракту з Тоттенгемом? Ми ще ні про що не говорили. Я повністю зосереджений на цьому році і просто хочу виграти щось, на що заслуговує кожен у клубі.
У майбутньому ніколи не знаєш, що станеться. Але я все віддам за цей клуб, це точно", — цитує слова Сона журналіст Фабріціо Романо.
У цьому сезоні Сон Хин Мін провів за Тоттенгем шість матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.