Англія

Поточна угода корейця зі "шпорами" спливає влітку 2025 року.

Поточний контракт лідера та нападника Тоттенгема Сона Хин Міна спливає влітку 2025 року, тому існують певні питання щодо його подальшого майбутнього.

32-річний кореєць заявив, що наразі ніяких переговорів щодо продовження угоди зі "шпорами" у нього не було.

"Продовження контракту з Тоттенгемом? Ми ще ні про що не говорили. Я повністю зосереджений на цьому році і просто хочу виграти щось, на що заслуговує кожен у клубі.

У майбутньому ніколи не знаєш, що станеться. Але я все віддам за цей клуб, це точно", — цитує слова Сона журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Сон Хин Мін провів за Тоттенгем шість матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.