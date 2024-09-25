Англія

Італійський голкіпер Тоттенгема розповів про долю матері та дитини, яких він прихистив через російську агресію проти України.

У березні 2022 року воротар лондонського Тоттенгема та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо, який на той момент виступав за Емполі, розповів про те, як він та його сім'я допомогли українським біженцям від російської агресії — матері з сином — із житлом, поселивши їх у власному будинку.

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27-річний італієць розповів про долю Ганни та її сина Мілана, заявивши, що вони вирішили повернутися до України.

"Вони нещодавно повернулися додому. Була потреба матері й дитини, які не бачили батька два роки, тому вони хотіли повернутися разом і, можливо, переживати це, будучи разом.

Це фантастична родина. Ми досі підтримуємо з ними зв'язок. Ми розмовляємо з ними щотижня, вони надсилають нам фотографії свого повсякденного життя, і все відносно добре. Ми раді за них. Вони хочуть залишатися разом. Найважливіше для нас — це їхнє щастя", — заявив Вікаріо в інтерв'ю для Sky Sport Italia.