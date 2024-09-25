Англія

Ключовий голкіпер Арсеналу пропускає матч Кубка ліги через проблеми зі здоров'ям.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Арсенал прийматиме на власному полі Болтон.

Тренерський штаб Мікеля Артети обрав на це протистояння вельми експериментальний склад, а ключовий голкіпер команди Давід Рая взагалі опинився поза заявкою "канонірів".

Пресслужба Арсеналу пояснила відсутність іспанського воротаря в списку заявлених гравців на матч із Болтоном наявністю "проблем зі стегном" у гравця.

Зазначимо, що капітан Арсеналу Мартін Едегор та український універсал Олександр Зінченко також не можуть допомогти лондонцям у матчі проти Болтона, який розпочнеться о 21:45, через пошкодження різного характеру.