Англія

Команда Арне Слота розпочала з автогола Джарелла Кванси, але у підсумку змогла успішно реабілітуватися.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль зустрівся на Енфілді з лондонським Вест Гемом.

Рахунок у матчі було відкрито на 21-ій хвилині на користь гостей після того, як молодий центральний захисник мерсісайдців Джарелл Кванса відзначився автоголом.

Утім, ще у першому таймі Ліверпулю вдалося повернути паритет на табло завдяки зусиллям Діогу Жоти, а майже одразу після перерви португалець відгукнувся на передачу Федеріко К'єзи та оформив дубль.

На 74-ій хвилині Мохамед Салах подвоїв перевагу Ліверпуля, а потім вилучення Едсона Альвареса остаточно поховало всі надії Вест Гема на вихід до наступної стадії Карабао Кап. Вже від саму завісу Коді Гакпо оформив дубль і встановив підсумковий результат 5:1 на користь команди Арне Слота.

Ліверпуль — Вест Гем 5:1

Голи: Жота, 25, 49, Салах, 74, Гакпо, 90, 90+3 — Кванса, 21 (аг)