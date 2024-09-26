Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відповів на запитання журналіста BBC про головну проблему команди у двох останніх іграх.

"Не забиваємо голи. Ось у чому проблема, головне — потрібно забивати більше голів усією командою.

Очевидно, у нас є гравці, які вміють це робити, ви бачите їхній потенціал, але ми недостатньо забиваємо", — сказав тен Гаг.

Зазначимо, що «Червоні дияволи зіграли внічию з Крістал Пелес в АПЛ (0:0) і Твенте в Лізі Європи (1:1).