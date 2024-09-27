Англія

Німецький плеймейкер хоче залишити табір "фармацевтів" влітку 2025 року.

Атакуючий півзахисник та лідер леверкузенського Баєра Флоріан Вірц наступного літа може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, у підписанні 21-річного німця, який хоче змінити клубну прописку наприкінці цього сезону, дуже зацікавлений лондонський Арсенал.

За інформацією джерела, Леверкузен хоче заробити на продажі свого вихованця 150 мільйонів євро.

Також зазначається, що Арсеналу доведеться зустрітися з конкуренцією з боку Манчестер Сіті, мадридського Реала та мюнхенської Баварії, які також зацікавлені у Вірці.

Поточний контракт Флоріана Вірца з Баєром спливає влітку 2027 року. У поточному сезоні німецький плеймейкер провів сім матчів, в яких він забив шість голів та віддав одну результативну передачу.