Англія

Японський фулбек близький до повернення після травми.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме на своєму полі Лестер Сіті.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета перед цією зустріччю розповів про стан здоров'я крайнього захисника своєї команди Такехіро Томіясу, який пропустив старт кампанії та передсезонну підготовку через травму.

"Такехіро вже тренувався за індивідуальною програмою. Він добре прогресує", — заявив Мікель Артета передодні поєдинку з Лестером.

Нагадаємо, матч Арсенал — Лестер Сіті відбудеться в суботу, 28 вересня, о 17:00 за київським часом.