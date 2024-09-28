Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 28 вересня і розпочнеться о 17:00.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Лестер Сіті, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якщо хтось справді сумнівався у чемпіонських амбіціях лондонського Арсеналу, то в останні два тижні підопічні Мікеля Артети точно змогли ці сумніви з успіхом розвіяти. Після міжнародної паузи "каноніри" зустрілися з неабиякими кадровими проблемами, головною з яких стала травма капітана команди Мартіна Едегора, проте навіть без свого норвезького лідера лондонці спочатку обіграли в гостьовому дербі Тоттенгем, а потім вони вирушили на Етіхад, де в складних умовах змогли здобути нічийний результат із Манчестер Сіті.

Так, багато хто зараз критикує Арсенал за непритаманний йому стиль футболу, який оснований певною мірою на прагматизмі та ставці на стандартні положення. Утім, варто розуміти, що нічого іншого і не треба очікувати від команди, яка увесь тайм грає вдесятьох на полі головного конкурента, і при цьому їй вдається здобути при таких умовах результат. Навіть в таких несприятливих умовах "каноніри" досі залишаються непереможними, а щодо стилю, в якому зараз виступають лондонці, то тут варто сказати одне: ми і так вже давно знаємо, що Арсенал вміє демонструвати гарний та естетичний футбол, проте у двох останніх сезонах цього було замало для чемпіонства. Хороші хлопці рідко виграють титули, і гравців Арсеналу зараз важко назвати "хорошими хлопцями", що в цьому випадку є великим компліментом.

Щодо Лестера, то "лисиці" ще влітку зустрілися з незапланованими для себе змінами на тренерському містку. Керівництво клубу сподівалося, що після "золота" Чемпіоншипу вони продовжать будувати свій проєкт під керівництвом Енцо Марески, але футбольна доля розпорядилася інакше — італійський фахівець вирушив до Лондона на очолив Челсі, а на його місце прийшов більш прагматичний Стів Купер.

Вже зараз зрозуміло, що цей сезон в еліті англійського футболу буде для Лестера непростим та все ж доведеться змиритися з фактом наявності статусу одного з претендентів на виліт. Проте важлива ремарка: серед цих борців за виживання "лисиці" точно не мають статус аутсайдерів. Навіть навпаки — у Лестера на папері є непогані шанси на те, щоб залишитися та знову закріпитися в АПЛ, проте в сьогоднішньому матчі навіть нічия буде сприйматися для колективу Купера в якості успіху.