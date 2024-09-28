Англія

Капітан хоче залишитися на Енфілді.

Керівництво Ліверпуля бажає пролонгувати контракт з 33-річним капітаном команди Вірджилом ван Дейком. Про це повідомляє Ніколо Скіра

За інформацією джерела, нідерландський захисник також хоче продовжити контракт з "червоними". Зазначається, що мова йде про нову трудову угоду терміном до 30 червня 2027 року.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до кінця поточного сезону.

Цього сезону Вірджил ван Дейк провів за Ліверпуль шість матчів, забив один гол та заробив одну жовту картку.