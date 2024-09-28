Керівництво Ліверпуля бажає пролонгувати контракт з 33-річним капітаном команди Вірджилом ван Дейком. Про це повідомляє Ніколо Скіра
За інформацією джерела, нідерландський захисник також хоче продовжити контракт з "червоними". Зазначається, що мова йде про нову трудову угоду терміном до 30 червня 2027 року.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до кінця поточного сезону.
Цього сезону Вірджил ван Дейк провів за Ліверпуль шість матчів, забив один гол та заробив одну жовту картку.
Раніше повідомлялося, що Ван Дейк не знає, чи залишиться він у Ліверпулі.
 