Капітан хоче залишитися на Енфілді.
Ван Дейк, getty images
28 вересня 2024, 12:47
Керівництво Ліверпуля бажає пролонгувати контракт з 33-річним капітаном команди Вірджилом ван Дейком. Про це повідомляє Ніколо Скіра
За інформацією джерела, нідерландський захисник також хоче продовжити контракт з "червоними". Зазначається, що мова йде про нову трудову угоду терміном до 30 червня 2027 року.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до кінця поточного сезону.
Цього сезону Вірджил ван Дейк провів за Ліверпуль шість матчів, забив один гол та заробив одну жовту картку.