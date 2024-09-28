Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та одеський Чорноморець.

Черкаський ЛНЗ та одеський Чорноморець зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Андрес Карраско, після нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Олійника ліворуч в атаці.

Олександр Бабич, на тлі поразки від львівських Карпат (0:1), залучив до стартового складу Жаржу в опорній зоні, тоді як Попов зіграє праворуч в атаці, а Аніагбосо захищатиме рамку воріт.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов, Момо, Олійник.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, Молло, Авагімян, Наумець, Халайла.



Чорноморець: Аніагбосо — Бутко, Удод, Скиба, Кайо — Жаржу, Білошевський — Попов, Лацабідзе, Габелок — Хобленко.

Запасні: Вічний, Савченко, Янаков, Калин, Пшеничнюк, Васильєв, Єрмаков, Лотоцький, Сігеєв, Кисіль.



Гра ЛНЗ — Чорноморець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.