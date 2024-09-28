Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 8-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 28 вересня.

Субота почнеться з дуже цікавої гри – можливо, навіть прихованого матчу туру.

КРИВБАС — ОЛЕКСАНДРIЯ

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Кривбас на подив слабо грає цього сезону вдома. Це, звичайно, можна пояснити постійними тривогами, які будь-який матч затягують на багато годин – але: а) це, все ж таки, проблема для обох команд; б) Кривбас, як команда з Кривого Рогу, міг би до цього адаптуватися краще, ніж більшість опонентів; в) найголовніше: минулого сезону таких проблем не було, команда Вернидуба була впевнено третьою за набраними очками вдома. Цього сезону про третє місце не йдеться, цього сезону у Кривбасу 1:1 з Інгульцем, 1:1 з Ворсклою – і мінімальна перемога над Чорноморцем, коли явно пощастило з часом гри (у першому турі у одеситів був ще явно не укомплектований склад).

Недобрали своє з Інгульцем – отже, доведеться добирати з Олександрією. Команда Ротаня, звичайно, зараз найменше підходить для того, щоб із нею суперники “набирали хід”, “переривали невдалі серії” та інші синоніми перемог. 16 очок у шести матчах – і Оболоні просто пощастило відбитися. Але проти такого суперника Кривбасу може бути грати навіть простіше.

Наскільки б прагматичнішою командою не була Олександрія, вона все одно залишається командою, якiй комфортніше грати з м'ячем, ніж без м'яча. Думаю, Вернидуб без проблем віддасть можливість грати першим номером Ротаню – і Кривбасу, у свою чергу, простіше буде грати на контратаках, другим номером. Наразі проти бронзового призера стали частіше закриватися, що створює йому проблеми – а в першій грі суботи обидві команди зможуть показати найкращі сторони.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас забиває і пропускає голи у всіх домашніх матчах з Олександрією в УПЛ.

Олександрія може забити 400-й гол (ще 1 м’яч) в УПЛ.

Безпрограшна домашня серія Кривбасу триває в Чемпіонаті 4 гри: 2 перемоги та 2 нічиї.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 11 ігор: 7 перемог та 4 нічиї.

35-й гол в УПЛ може забити Олександр Філіппов (Олександрія), 25-й — Дмитро Хомченовський (Кривбас), 10-й — Євгеній Смирний, Денис Костишин (обидва — Олександрія), Єгор Твердохліб (Кривбас).

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Бандейра да Фонсека, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Бізімана, Твердохліб, Вакулко — По, Соса, Микитишин

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Джевані

прогноз 1:1

ЛНЗ — Чорноморець

Субота, 28 вересня, 15:30. “Черкаси-Арена”. Пряма трансляція на UPL TV

Із семи матчів чемпіонату, які зіграв Чорноморець, шість закінчилися з рахунком 1:0 – два на користь одеситів, чотири на користь їхніх суперників. І як Полісся змогло повеселитися, на виїзді закинувши їм чотири?

Це, втім, очевидний виняток. Матчі Чорноморця після зміни тренера стало дивитися набагато нудніше, але Бабич б'ється за виживання набагато впевненіше, ніж боровся б за таких самих умов Григорчук. Одесити, як кажуть, по одягу простягли ніжки – обрали тренера, який з будь-якого майже випадкового набору гравців збив би команду, готову обороняти 0:0 і битися за 12-е місце. Нехай це й гранично неамбітно для легендарної команди, але такі вже часи.

А у ЛНЗ часи такі, що ніколи команда не мала стільки ресурсу та амбіцій, скільки є зараз. Зрозуміло, що сама історія черкасців дуже нетривала, але в будь-якому разі: ЛНЗ, за всієї великої конкуренції, планує боротися за єврокубки. Щоб випередити Оболонь, Верес і той же Чорноморець, так закуповуватися не треба – стеля амбіцій ЛНЗ набагато вища за виживання. Тож немає сумнівів, що у цій грі ЛНЗ гратиме на перемогу, а Чорноморець відбиватиметься. Питання, наскільки успішно кожна з команд упорається із цим завданням.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

400-й гостьовий матч Чорноморця в рамках Чемпіонату України.

20-й домашній матч ЛНЗ в УПЛ.

Пропускна гостьова серія Чорноморця в УПЛ триває 16 ігор (29 голів) і до повторення клубного рекорду ще одна гра.

Безнічийна домашня клубна рекордна серія ЛНЗ триває 9 ігор: 6 перемог та 3 поразки.

Програшна виїзна серія Чорноморця в рамках Чемпіонату триває 6 ігор, при цьому «чорно-сині» голів не забивають.

Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 20 ігор: 5 перемог та 15 поразок.

170-й матч Олександра Бабича біля керма різних клубів в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець), 15-й — Геннадій Пасіч (ЛНЗ).

У минулому сезоні Ілля Путря, Артур Авагімян (обидва — ЛНЗ) виступали саме за Чорноморець, а Олексій Хобленко (Чорноморець) — за ЛНЗ.

Орієнтовні склади

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов, Момо, Авагімян

Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Скиба, Удод, Кисіль — Габелок, Білошевський — Кайо, Хобленко, Петряк

прогноз 1:0

КАРПАТИ — ПОЛIССЯ

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 18:00. “УКРАЇНА”, ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

А закінчиться ігровий день своєрідним дербі. І річ, звичайно, не в тому, що Житомир та Львів разом представляють умовний захід України – ні, відстань між містами не така маленька, навіть відповідні області не межують. Ні, принципова різниця між клубами полягають у їх, скажімо так, бекграунді.

Карпати – один із найуславленіших та легендарніших клубів України. Здобути трофей ще за часів СРСР дорогого коштує, а львівський клуб, звичайно ж, і після цього видавав дуже сильні відрізки. Але це було давно, а зараз Карпати – скромний новачок ліги, який не може вирішувати завдання серйозніше, ніж просто врятуватись без стикових матчів.

Інша справа – Полісся. Ця команда вже цього сезону брала участь у єврокубках, обіграла Шахтар, у двох матчах розгромила суперників – і, загалом, команда з Гуцуляком, Назаренком, Лєднєвим і не повинна грати інакше. При цьому, звичайно ж, Житомир ніколи до 2020-х років серйозних завдань не вирішував – і в цій грі зіткнуться команда-легенда та дуже амбітний новачок.

За Карпати буде підтримка трибун (цікаво, чи не нарветься клуб на новий штраф, як уже було з Динамо), проти – кадрова пробоїна. Відсутність Адамюка – велика проблема. В Карпат може бути скільки завгодно талантів з академії, які допомогли чудово пройти першу лігу – але у вищій лізі дуже важливий досвід цієї вищої ліги, тим більше в обороні. Гравцям атакуючої групи Полісся розбиратиметься у фінальній третині простіше... Утім, до цієї фінальної третини ще треба дійти, а пресинг від Лупашка має створити Поліссю великі і, скажімо так, незвичні проблеми.

Чекаємо у Львові на цікавий матч.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшний клубний рекордний серіал Полісся в УПЛ триває 11 ігор: 7 перемог та 4 нічиї.

Переможна клубна рекордна гостьова серія Полісся в Чемпіонаті триває 2 гри.

Гольова серія Карпат триває в УПЛ 6 ігор — 9 голів.

100-й матч в УПЛ може провести Амбросій Чачуа (Карпати), Богдан Лєднєв (Полісся).

Гольова серія Олексія Гуцуляка (Полісся) триває в Чемпіонаті 4 гри — 4 голи.

Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

Орієнтовні склади

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Саків — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Стеніо, Ігор, Очеретько

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко