Нідерландець вже звик до хейтерів.
Тен Гаг, getty images
28 вересня 2024, 15:48
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про критику на свою адресу. Цитує нідерландського фахівця Irvine Times.
"Насамперед потрібно поважати критику. Її достатньо. У роботі головним тренером доводиться мати з цим справу, але я не можу брати до уваги кожну критику. Звичайно, я не читаю всі критичні відгуки стосовно моєї роботи. Мені потрібно знати лише частину, і деяка з них — це дуже хороші поради.
Але для мене головне — це бачити зростання команди і те, які області нам потрібно поліпшити. Продовжувати бути методичними, щоб скеровувати команду правильним шляхом і переконуватися, що ти робиш правильні кроки, щоб отримати від неї максимум
Я вважаю, що ми повинні досягати успіху і вигравати трофеї. Ось що являє собою цей клуб.
У Манчестер Юнайтед є амбіції грати на найвищому рівні, і ми хочемо потрапити в Лігу чемпіонів. Зараз у нас є два шляхи — один у Прем'єр-лізі, а інший — у Лізі Європи", — заявив Тен Гаг.
В рамках шостого туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме лондонський Тоттенгем. Гра відбудеться 29-го вересня, о 18:30 за київським часом.