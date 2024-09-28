Англія

Нідерландець вже звик до хейтерів.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про критику на свою адресу. Цитує нідерландського фахівця Irvine Times.

"Насамперед потрібно поважати критику. Її достатньо. У роботі головним тренером доводиться мати з цим справу, але я не можу брати до уваги кожну критику. Звичайно, я не читаю всі критичні відгуки стосовно моєї роботи. Мені потрібно знати лише частину, і деяка з них — це дуже хороші поради.

Але для мене головне — це бачити зростання команди і те, які області нам потрібно поліпшити. Продовжувати бути методичними, щоб скеровувати команду правильним шляхом і переконуватися, що ти робиш правильні кроки, щоб отримати від неї максимум