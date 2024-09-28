Англія

"Сороки" змогли завдяки реалізованому пенальті розраховувати на набраний пункт проти чинного чемпіона.

У стартовому матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Ньюкасл Юнайтед.

Рахунок у матчі було відкрито на 35-ій хвилині після того, як Йошко Гвардіол відгукнувся на передачу Джека Гріліша.

Утім, не залишало відчуття, що у "сорок" ще буде не один шанс повернути паритет на табло. Так, після низки непоганих спроб свій найкращий момент Ньюкасл знайшов на 57-ій хвилині, коли Ентоні Гордон заробив для господарів пенальті та успішно його реалізував.

Більше в цьому матчі команди не забивали, тому фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 1:1.

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Гордон, 57 (пен) — Гвардіол, 35

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 78), Шер, Берн, Голл — Тоналі (Лонгстафф, 77), Гімараес, Жоелінтон — Мерфі, Гордон, Барнс (Віллок, 78)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Льюїс (Доку, 81), Ковачич — Сілва, Гюндоган (Фоден, 66), Гріліш (Савіньйо, 81) — Голанд

Попередження: Шер, Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Едерсон, Ковачич, Гріліш, Діаш