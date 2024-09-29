Англія

Трагедія в Англії.

Вболівальник Вест Бромвіч Альбіон помер під час матчу 7-го туру Чемпіоншипу з Шеффілд Венсдей (2:3). Про це повідомляє офіційний сайт "дроздів".

"Вест Бромвіч спустошений звісткою про трагічну смерть вболівальника після невідкладної медичної допомоги під час суботнього матчу з Шеффілд Венсдей. Клуб зв'язався з сім'єю вболівальника, щоб передати свої співчуття. Наші думки залишаться з його близькими в цей неймовірно сумний час", — йдеться в заяві клубу.

Під час першого тайму одному з вболівальників на трибунах стало зле. На місце до потерпілого прийшли медики, проте врятувати його не вдалося. Фанати вимагали зупинити гру, проте матч через якийсь час продовжився.