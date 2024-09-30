Португалець отримав червону в матчі з Тоттенгемом.
Епізод з червоною карткою Бруну, gettyimages
30 вересня 2024, 11:16
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про своє видалення в матчі АПЛ з Тоттенгемом (0:3).
Я не веду боротьбу шипами. Так, це явний фол, але аж ніяк не червона картка. Меддісон сам так і сказав, що це фол, але не вилучення.
Якщо це червона, потрібно дивитися й інші епізоди. Це фол на жовту, але не на червону картку. Не розумію, чому ВАР не покликав суддю до монітора", – сказав Фернандеш.
Нагадаємо, Бруну отримав пряму червону картку за фол на Меддісоні за рахунку 0:1.