Англія

Португалець отримав червону в матчі з Тоттенгемом.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про своє видалення в матчі АПЛ з Тоттенгемом (0:3).

Я не веду боротьбу шипами. Так, це явний фол, але аж ніяк не червона картка. Меддісон сам так і сказав, що це фол, але не вилучення.

Якщо це червона, потрібно дивитися й інші епізоди. Це фол на жовту, але не на червону картку. Не розумію, чому ВАР не покликав суддю до монітора", – сказав Фернандеш.

Нагадаємо, Бруну отримав пряму червону картку за фол на Меддісоні за рахунку 0:1.