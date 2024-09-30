Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 29 вересня 2024 року.

Наполі у матчі шостого туру італійської Серії A ліги на своєму полі обіграв Монцу (2:0).

Команда Антоніо Конте двічі відзначилась у першому таймі, за час якого навіть не дала можливості суперникам пробити по власних воротах.

У другій половині Монца відновила володіння м’ячем, проте на результат впливу вже не мала, тож "Партенопеї" очолили турнірну таблицю чемпіонату.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Монца у рамках 6 туру італійської Серії A-2024/25:

Наполі — Монца 2:0

Голи: Політано, 22, Кварацхелія, 33

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 90) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 90), Мактоміней — Політано (Распадорі, 87), Лукаку (Нерес, 87), Кварацхелія (Маццоккі, 75)

Монца: Тураті — Іццо (Д'Амброзіо, 82), Марі, Карбоні — Перейра, Б'янко (Капрарі, 83), Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні, Пессіна — Джурич

Попередження: Кварацхелія — Мальдіні, Іццо.