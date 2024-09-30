Іспанія

Керманич Реала прокоментував нічию в мадридському дербі проти Атлетіко.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги напередодні Реал розійшовся миром у гостьовому мадридському дербі проти Атлетіко.

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення протистояння головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ його команди.

"Нашою метою сьогодні було захиститися краще, аніж у попередньому дербі. Разом із тим, треба було перемогти, аби наблизитись до лідера чемпіонату. Ми були близькими до цьому, але дуже прикро пропускати гол на останній хвилині.

Зупинка гри? Це була правильна дія арбітра. Він правильно застосував регламент і протокол гри, і коли ми пішли в роздягальню, організатори змогли заспокоїти ситуацію.

Нікому не подобається, коли матч зупиняють таким чином, але я наполягаю на тому, що суддя діяв правильно.

Ця нічия відчувається інакше, тому що ми були дуже близькі до перемоги. Треба розуміти, що суперник дуже сильний, хоча прикро, що вони забили нам в останній момент. Ми були близькими до успіху.

Зрештою, ми продовжимо боротись і надалі. Ми не впадаємо у відчай, і я думаю, що це може бути гарним уроком на майбутнє. Насправді, я вважаю, що здобути очки на полі конкурента — це позитивно. У нас хороша динаміка і ми вже думаємо про Лігу чемпіонів.

Я не шкодую про зміни, і вони були логічними, якщо у вас є перевага, яку потрібно захищати. Ми грали дуже добре, але ми повинні визнати, що суперники забили хороший м'яч.

Момент Ендріка? Мені здається, що це була інша гра, аніж та, що була проти Штутгарта. Це правда, що він міг віддати пас Беллінгему, але я не бачу в цьому якоїсь драми", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Реал проведе в гостях у французького Лілля в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.