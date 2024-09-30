Англія

Коментар англійського фахівця.

Колишній тренер Челсі Грем Поттер поділився думкою про гру півзахисника Коула Палмера.

Англійського наставника було звільнено з лондонського клубу у квітні 2023 року. За чотири місяці лави "синіх" поповнив Палмер, який перейшов із Манчестер Сіті й одразу став лідером команди.

"Палмер просто чудовий. У нас не вистачить слів, щоб повною мірою висловити захоплення. Його технічний рівень неймовірно високий, він такий спокійний. Він може забивати найрізноманітніші голи. Те, що він робить, — велика рідкість. Топ-гравець", — повідав у розмові зі Sky Sports Поттер, який так і не знайшов роботу з моменту відходу з Челсі.

На рахунку Коула Палмера 31 гол і 19 асистів у 53 поєдинках за лондонський колектив у всіх турнірах.