Англія

Португалець отримав червону картку в поєдинку з Тоттенгемом.

Позов Манчестер Юнайтед щодо скасування дискваліфікації атакувального півзахисника Бруну Фернандеша був успішним, передає офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 0:3 Відео голів та огляд матчу 29.09.2024

Португалець отримав червону картку на 42-й хвилині матчу проти Тоттенгема в шостому турі АПЛ. Внаслідок цього 30-річний гравець мав пропустити поєдинки з Астон Віллою (В), Брентфордом (Д) і Вест Гемом (В).

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На рахунку півзахисника чотири асисти в дев'яти матчах за манкуніанців у всіх турнірах цього сезону.

Також зазначимо, що в четвер, 3 жовтня (початок — о 22:00 за Києвом), колектив Еріка тен Гага гостюватиме в Порту в другому турі основного етапу Ліги Європи.