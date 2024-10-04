Англія

Українець може повернутися на поле вже після матчів збірних.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився щодо стану здоров'я лівого захисника Олександра Зінченка та атакуючого півзахисника Мартіна Едегора, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Керманич лондонців поділився, коли на поле може повернутися 27-річний українець.

"Ймовірно, після міжнародної паузи, якщо все піде за планом. Він дуже добре прогресує", — зазначив Артета.

У 25-річного норвежця ситуація серйозніша, тож орієнтовних термінів його повернення спеціаліст поки що не надає.

"Із Мартіном усе дуже складно, хоча він наполегливо працює та добре себе почуває. Однак, часові рамки назвати важко", — додав головний тренер Арсеналу.

Нагадаємо, завтра, 5 жовтня (початок — о 17:00 за Києвом), лондонці прийматимуть Саутгемптон у сьомому турі АПЛ.