Англія

МЮ розраховує на англійця.

Керівництво Манчестер Юнайтед розглядає варіант із продовженням контракту з 31-річним центральним захисником Гаррі Магвайром. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у керівництві "червоних дияволів" не хочуть, щоб англійський футболіст залишив клуб наступного літа безкоштовно у зв'язку із закінченням його чинного контракту.

Зазначається, що в контракті футболіста є пункт про автоматичне продовження контракту клубом до 30 червня 2026 року, яким збирається скористатися МЮ.

Цього сезону Гаррі Магвайр відіграв за Манчестер Юнайтед вісім матчів та забив один гол.