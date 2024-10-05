Англія

Легенда продовжує критикувати тен Гага.

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокоментував трансферну політику манкуніанського клубу.

"Головний тренер ускладнює процес селекції, тому що ми не знаємо, як вони хочуть грати. Підбирати гравців під стиль гри, про який ти нічого не знаєш, стає практично неможливо.

Вони підписали Хойлунна — дуже молодого центрального нападника, який був травмований. Може знадобитися ще 12 місяців, перш ніж він почне показувати свою найкращу гру. Минулого року був хороший потенціал.

Зіркзе з'явився з нізвідки — мало хто його бачив або чув про нього, хоча інші нападники були доступні", — сказав Скоулз