Англія

Легенда МЮ засмучена грою манкуніанського клубу.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз розкритикував манкуніанську команду після поразки від лондонського Тоттенгема (0:3). Цитує легендарного англійця TeamTalk.

"Незрозуміло, як вони гратимуть далі. Невідомо, як вони будуть підходити до матчів, чи будуть вони грати на контратаках, чи відсиджуватимуться глибоко в обороні, чи спробують володіти м'ячем. Ми поняття не маємо. Вони виглядають, як футбольна команда без тренера.

Цій ситуації вже більше двох років. З першого тижня, коли прийшов Постекоглу, ми, ймовірно, знали, що робитиме Тоттенгем, і вони продовжують це донині.

У Манчестер Юнайтед ми пройшли більше двох років з тен Гагом, і, я досі не розумію в який футбол вони хочуть грати. Як я вже сказав, це нетренована команда", — сказав Скоулз.