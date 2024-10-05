Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 5 жовтня і розпочнеться о 14:30.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Крістал Пелес та Ліверпулем, яке відбудеться на стадіоні Селхерст Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ, 14:30. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Крістал Пелес — команда, яка є чи не головним розчаруванням на старті нового сезону в англійській першості з погляду результатів. На тлі вражаючої кінцівки минулої кампанії підопічні Олівера Гласнера набрали в перших шести матчах лише три очки, не здобувши при цьому жодної перемоги — наразі лише чотири команди АПЛ можуть "похвалитися" таким антидосягненням.

У той же час до рівня футболу і самої гри до "орлів" було набагато менше питань, ніж до самих результатів, через які зараз лондонці примудряються якимось чином розташовуватися в зоні вильоту. Та й не можна ігнорувати той факт, що, окрім поразок від Евертона, Вест Гема та Брентфорда, гравці Крістал Пелес також встигли звести матчі з Челсі та Манчестер Юнайтед до нічийних результатів, тому списувати колектив Гласнера з рахунків ми б точно не поспішали.

Ліверпуль, у свою чергу, підходить до нового туру АПЛ у статусі одноосібного лідера турнірної таблиці. І тут випадок щодо підопічних Арне Слота протилежний тому, що ми бачимо у таборі Крістал Пелес: до "червоних" фактично немає жодних питань щодо результатів, а ось у плані рівня самої гри — тут уже не все так райдужно і часто супроводжується тими чи іншими проблемами (реалізація чи організованість оборони), якими поки що суперникам не так часто вдається скористатися повною мірою.

З приходом Арне Слота у Ліверпуля на офіційному рівні фактично була тільки одна осічка, яка відбулася в матчі з Ноттінгем Форест (0:1), а в усьому іншому ми бачили у виконанні мерсісайдців тільки переможні результати на всіх фронтах. Але варто розуміти, що більшість цих перемог були здобуті на класі, хоча були й справді зразкові виступи у гравців Ліверпуля, як, наприклад, виїзні зустрічі з Міланом чи Манчестер Юнайтед.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,56, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 6,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50. Враховуючи обставини, цікавим виглядає варіант "Перемога Ліверпуля в 1 гол або нічия — Так" із коефіцієнтом 2,05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Д. Гендерсон — Лакруа, Геї, Лерма — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Езе — Нкетіа, Матета ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Луїс Діас — Дарвін Нуньєс Не зіграють: Ріад, Дукуре, Річардс, Голдінг — Елліотт Під питанням: Франса — К'єза ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА