Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував напружений календар наступного літа.

Улітку наступного року відбудеться дебютний розіграш Клубного чемпіонату світу в його оновленому форматі на 32 команди.

Турнір має пройти з 15 червня по 13 липня в США та залучити до участі 32 клуби з асоціацій УЄФА, АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ.

Провідні клуби з Англії також братимуть участь у цьому змаганні, проте, у разі якщо один із них дістанеться фіналу, це означатиме скорочення його підготовки до наступного розіграшу Прем’єр-ліги всього до одного тижня.

Ситуацію довкола цього питання прокоментував головний тренер чинних чемпіонів Англії, Манчестер Сіті, Хосеп Гвардіола.

"Після літніх канікул 2025 року Прем'єр-ліга не дозволила нам, Манчестер Сіті, Челсі та, як мені здається, ледь не всі клуби з АПЛ гратимуть на цьому турнірі, перенести перші два матчі сезону 2025/26, щоб повернутись за цей час до нормально відновлення гравців. Дуже дякуємо!

Ми попросили перенести одну чи дві, ідеально — три гри кудись на середину тижнів за ходом сезону просто заради нормального відпочинку. Чи дозволили нам це зробити? Звісно, що ні! Ви гадаєте, що Прем’єр-ліга дозволить нам це зробити? Ні", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті відбудеться в рамках АПЛ 5 жовтня, о 17:00.