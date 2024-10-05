Англія

Португалець цього сезону вже отримав дві червоні картки.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про поточну ситуацію в манкуніанському клубі та свої вилучення. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Це важкий момент для команди й особисто для мене — один із найважчих. Майже п'ять років у клубі зі злетами і падіннями, хорошими і поганими моментами.

Особисто я завжди стикався з труднощами та проблемами протягом всієї своєї кар'єри, і ніколи не було такого, щоб я мовчав або ховався від відповідальності у важкі моменти. Знаю, що це звучить банально, і більшість із вас, вболівальників Манчестер Юнайтед, вже втомилися від цього, але ніхто не розчарований своїм моментом більше, ніж я сам.

Навіть зараз я вдячний всім вам, хто висловлював віру в мене і команду", — заявив Бруну.