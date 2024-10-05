Англія

Італійський фахівець потребує часу.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска пояснив, чому його команда не конкурент лідерам АПЛ — Арсеналу та Манчестер Сіті. Цитує італійця Goal.

"Я справді не думаю, що ми можемо конкурувати з Сіті або Арсеналом. Це моя думка, ми ще не готові.

Причина полягає в тому, що Манчестер Сіті працює з одним і тим самим тренером протягом дев'яти років, Арсенал — п'яти. Якщо хочеш боротися за щось велике, тобі потрібен цей час.

Після поразки ПСЖ від Арсеналу в Луїса Енріке запитали про те ж саме, і він відповів, що в Арсеналі один тренер п'ять років, а в ПСЖ — тільки півтора. А що говорити про нас, якщо ми разом три місяці. Тож різниця величезна.

Тому я впевнений, що наразі ми не в змозі боротися з цими клубами", — сказав Мареска.

В рамках сьомого туру АПЛ, Челсі прийматиме Ноттінгем Форест. Гра відбудеться шостого жовтня, о 16:00 за київським часом.