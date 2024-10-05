Англія

Ще одна невдача для команди Олівера Гласнера — сім матчів без перемог на старті сезону для "орлів".

У стартовому матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив на Селхерст Парк у гості до лондонського Крістал Пелес.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол нападника "червоних" Діогу Жоти, який прийшовся на 9 хвилину першого тайму після асисту Коді Гакпо.

Незважаючи на те, що інтрига в цьому матчі зберігалася до останніх хвилин, гравцям Крістал Пелес не вдалося порадувати своїх уболівальників бодай нічийним результатом. 1:0 на користь Ліверпуля.

Крістал Пелес — Ліверпуль 0:1

Гол: Жота, 9

Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба (Камада, 89), Геї, Лакруа — Муньйос (Клайн, 17), Вортон (Матета, 60), Лерма, Мітчелл (Г'юз, 60) — Сарр, Нкетіа, Езе

Ліверпуль: Бекер (Ярош, 79) — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 80) — Джонс (Ендо, 89), Мак Аллістер (Собослаї, 46) — Салах (Діас, 72), Гравенберх, Гакпо — Жота

Попередження: Лерма, Г'юз, Сарр, Нкетіа — Гакпо, Мак Аллістер