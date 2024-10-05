Завершилися ще три матчі у рамках сьомого туру чемпіонату Англії.
Фото: Getty Images
05 жовтня 2024, 19:08
Брентфорд — Вулвергемптон 5:3
Голи: Коллінз, 2, Мбемо, 20 (пен), Нергор, 28, Піннок, 45+2, Карвалью, 90 - Кунья, 4, Странд Ларсен, 26, Аїт-Нурі, 90+3
Брентфорд: Флеккен — Ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Аєр — Дамсгор, Нергор (Карвалью, 77), Янельт — Шейд (Ярмолюк, 77), Мбемо, Льюїс-Поттер
Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Доусон, Тоті, Аїт-Нурі — Андре (Хі Чхан, 57) — Кунья, Леміна, Гомес (Бельгард, 78), Форбс (Гедеш, 69) — Странд Ларсен
Попередження: Аєр, Янельт — Доусон, Форбс, Семеду
Лестер — Борнмут 1:0
Гол: Буонанотте, 16
Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Скіпп, Ндіді — Буонанотте (Декордова-Рід, 82), Аю (Сумаре, 88), Мавідіді (Фатаву, 82) — Варді (Едуар, 74)
Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Скотт, 63), Забарний, Сенесі, Керкез (Сіністерра, 63) — Кук, Крісті (Унал, 74) — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт (Уаттара, 46) — Барбоза (Брукс, 82)
Попередження: Аю, Ндіді, Джастін, Сумаре — Сенесі
Вест Гем — Іпсвіч 4:1
Голи: Антоніо, 1, Кудус, 44, Боуен, 50, Пакета, 69 - Делап, 6
Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Палмьєрі (Крессвелл, 83) — Родрігес (Альварес, 70), Соучек — Боуен, Пакета (Саммервілл, 83), Кудус (Гільєрме, 86) — Антоніо (Солер, 70)
Іпсвіч: Мурич — Джонсон, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі, Філліпс (Тейлор, 74) — Бернс (Огбене, 74), Гатчінсон (Гірст, 83), Кларк (Шмодікс, 73) — Делап (Чаплін, 83)
Попередження: Кларк