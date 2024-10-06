Англія

Це була б красива історія.

Нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой, який працює в тренерському штабі Манчестер Юнайтед, замінить Еріка тен Гага на посаді головного тренера манкуніанського клубу у разі його звільнення після матчу 7-го туру АПЛ з Астон Віллою. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, 48-річний асистент тен Гага обійме посаду тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера. При цьому сам ван Ністелрой побоюється, що його можуть звинуватити у зраді співвітчизника, за якого він увійшов до тренерського штабу "червоних дияволів".

Нагадаємо, що Руд ван Ністелрой до роботи в МЮ очолював ейндговенський ПСВ. Під його керівництвом "селяни" провели 50 матчів, вигравши Суперкубок Нідерландів-2022 та Кубок країни в сезоні-2022/23.

Матч між Астон Віллою та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.