Англія

Жоден із колективів голами не відзначився.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Астон Вілла приймала Манчестер Юнайтед на Вілла Парк у Бірмінгемі.

Центральний матч вікенду в чемпіонаті Англії розчарував уболівальників відсутністю результативних ударів. Колективи Унаї Емері та Еріка тен Гага не зуміли виявити сильнішого, поділивши очки. Бірмінгемці таким чином продовжили свою серію без поразок у всіх турнірах до восьми поєдинків, тоді як для манкуніанців це був п'ятий поспіль матч, в якому вони не зуміли здобути перемогу.

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 0:0

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса (Д. Карлос, 12), Торрес, Дінь (Матсен, 85) — Барклі, Тілеманс — Бейлі (Дуран, 63), Роджерс, Філоджин — Воткінс

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Лінделеф, 46), Магвайр (де Лігт, 46), Еванс, Далот — Мейну (Каземіро, 85), Еріксен — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антоні, 64) — Гойлунн (Зіркзе, 64)

Попередження: Барклі — Еріксен, Магвайр, Мейну, Рашфорд, Лінделеф