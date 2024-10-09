Англія

Норвезький форвард Ман Сіті не став вибачатися за свою неспортивну поведінку.

У рамках центрального матчу п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті та лондонський Арсенал в запеклому протистоянні не визначили сильнішого на Етіхаді (2:2), а безпосередньо сам поєдинок запам'ятався боротьбою та провокаціями від гравців обох команд, "героєм" однієї з яких став форвард "містян" Ерлінг Голанд.

За те, що норвезький форвард кинув м'ячем у голову центрального захисника "канонірів" Габріела на восьмій компенсованій хвилині до другого тайму, той не отримав ніякого покарання.

Сам Ерлінг прокоментував цей епізод для The Mirror наступним чином:

"Я мало про що шкодую в житті. У тій грі все сталося на емоціях. Що відбувається на полі — залишається на полі. Так воно і є".

Нагадаємо, раніше про цей епізод висловився головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.