Англія

"Містяни" працюють на перспективу.

Захисник Нью-Йорк Сіті Крістіан Макфарлейн може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "містяни" готові підписати новачка з МЛС у зимове трансферне вікно. Сума потенційної угоди не уточнюється.

Цікаво, що 17-річний Макфарлейн має подвійне громадянство — США та Англії. На молодіжному рівні захисник представляв обидві країни, але поки не визначився зі своїм міжнародним майбутнім на дорослому рівні.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2026 року з можливістю продовження на один рік для клубу. Трансфермаркт оцінює його у один мільйон євро.

Минулого сезону Крістіан Макфарлейн відіграв за Нью-Йорк Сіті 16 матчів та отримав дві жовті картки.