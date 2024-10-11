Іспанця замінить португалець.
Угу Віана, getty images
11 жовтня 2024, 14:35
Новим директором з футболу (спортивний директор — прим.) англійського Манчестер Сіті стане португальський функціонер Угу Віана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, колишній гравець збірної Португалії обійме свою нову посаду у 2025 році.
Зазначимо, що наразі Угу Віана обіймає аналогічну посаду в лісабонському Спортінгу.
Раніше повідомлялося, що директор з футболу Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн залишить свою посаду наприкінці поточного сезону.