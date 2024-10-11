Англія

Іспанця замінить португалець.

Новим директором з футболу (спортивний директор — прим.) англійського Манчестер Сіті стане португальський функціонер Угу Віана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, колишній гравець збірної Португалії обійме свою нову посаду у 2025 році.

Зазначимо, що наразі Угу Віана обіймає аналогічну посаду в лісабонському Спортінгу.

Раніше повідомлялося, що директор з футболу Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн залишить свою посаду наприкінці поточного сезону.