Шикарний виступ молодого англійця у вересні.
Палмер, getty images
11 жовтня 2024, 15:16
Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер був визнаний найкращим гравцем вересня в АПЛ.
У вересні 22-річний англієць забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу в чотирьох матчах, включно з "покером" за 20 хвилин у зустрічі з Брайтоном.
Коул Палмер обійшов у голосуванні Гарві Барнса (4 матчі, 3 голи), Луїса Діаса (4 матчі, 4 голи), Габріеля (3 матчі, 2 голи), Раяна Гравенберха (4 матчі), Рауля Хіменеса (3 матчі, 3 голи), Дуайта Макніла (3 матчі, 3 голи й 1 асист) та Оллі Воткінса (4 мтачі, 4 голи й 1 асист).