Англія

Улітку можна очікувати на підсилення.

Нідерландський фахівець Арне Слот провів обмежену трансферну кампанію після свого призначення на посаду головного тренера англійського Ліверпуль, намагаючись більш ретельно розібратись у вже наявних у нього кадрах.

Утім, це жодним чином не означає, що й наступні вікна переходів для "червоних" будуть відбуватись у такому ж темпі.

Зокрема, наразі англійські ЗМІ мають інформацію, що скати Ліверпуля будуть присутні на матчах андалузької Севільї та лісабонського Спортінга, у складі яких Слота зацікавила пара центральних захисників.

Ідеться про 24-річного француза Лоїка Баде та 23-річного португальця Гонсалу Інасіу відповідно.

Гравця "нервіонців" із чинною угодою до 2029 року оцінюють у не менше 20 млн євро, тоді як за вихованця "левів" із контрактом до 2027 року доведеться викласти не менше 45 млн євро.