Улітку можна очікувати на підсилення.
Лоїк Баде, Getty Images
12 жовтня 2024, 13:18
Нідерландський фахівець Арне Слот провів обмежену трансферну кампанію після свого призначення на посаду головного тренера англійського Ліверпуль, намагаючись більш ретельно розібратись у вже наявних у нього кадрах.
Утім, це жодним чином не означає, що й наступні вікна переходів для "червоних" будуть відбуватись у такому ж темпі.
Зокрема, наразі англійські ЗМІ мають інформацію, що скати Ліверпуля будуть присутні на матчах андалузької Севільї та лісабонського Спортінга, у складі яких Слота зацікавила пара центральних захисників.
Ідеться про 24-річного француза Лоїка Баде та 23-річного португальця Гонсалу Інасіу відповідно.
Гравця "нервіонців" із чинною угодою до 2029 року оцінюють у не менше 20 млн євро, тоді як за вихованця "левів" із контрактом до 2027 року доведеться викласти не менше 45 млн євро.