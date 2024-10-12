Англія

Іспанець працює в клубі з кінця жовтня 2012 року.

Офіційний сайт Манчестер Сіті підтвердив, що Чікі Бегірістайн залишить посаду директора з футболу після завершення сезону-2024/25.

Його замінить Уго Віана, який зараз працює в лісабонському Спортінгу, здійснюючи ідентичну роботу. Деякий час іспанець і португалець співпрацюватимуть для забезпечення плавного переходу.

Бегірістайн приєднався до Манчестер Сіті наприкінці жовтня 2012 року. До цього він працював спортивним директором Барселони (2003-2010).

Нагадаємо, нещодавно "містяни" виграли судову справу проти АПЛ.