Англія

"Сині" не розраховують на захисника.

Агент правого захисника лондонського Челсі Ріса Джеймса запропонував послуги футболіста каталонській Барселоні та лісабонській Бенфіці. Про це повідомляє Football Transfers.

За інформацією джерела, сторона 24-річного англійця розглядає переїзд у країну з більш теплим кліматом, як потенційне вирішення проблеми м'язових травм. Крім того, фізіотерапевти, які працюють із Джеймсом, відзначають наявність більш повільного темпу гри в чемпіонатах Іспанії та Португалії, що також здатне знизити ризик виникнення пошкоджень.

Зазначимо, що з моменту, як Джеймс почав виступати в основному складі "синіх", він отримав сім травм підколінного сухожилля. Загалом захисник пропустив 129 матчів лондонського клубу через пошкодження.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Востаннє Ріс Джеймс виходив на футбольне поле 15-го травня, у матчі 34-го туру АПЛ сезону-2023/24 з Брайтоном (2:1).