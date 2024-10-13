"Сині" не розраховують на захисника.
Джеймс, getty images
13 жовтня 2024, 12:22
Агент правого захисника лондонського Челсі Ріса Джеймса запропонував послуги футболіста каталонській Барселоні та лісабонській Бенфіці. Про це повідомляє Football Transfers.
За інформацією джерела, сторона 24-річного англійця розглядає переїзд у країну з більш теплим кліматом, як потенційне вирішення проблеми м'язових травм. Крім того, фізіотерапевти, які працюють із Джеймсом, відзначають наявність більш повільного темпу гри в чемпіонатах Іспанії та Португалії, що також здатне знизити ризик виникнення пошкоджень.
Зазначимо, що з моменту, як Джеймс почав виступати в основному складі "синіх", він отримав сім травм підколінного сухожилля. Загалом захисник пропустив 129 матчів лондонського клубу через пошкодження.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Востаннє Ріс Джеймс виходив на футбольне поле 15-го травня, у матчі 34-го туру АПЛ сезону-2023/24 з Брайтоном (2:1).